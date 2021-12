Ruotsin hiihtotähti Frida Karlsson jätti "lahjan" huonetoverilleen Maja Dahlqvistille – "Se on sängyllä"

Maastohiihdon maailmancup jatkuu Lillehammerissa lauantaina, kun naisilla on vuorossa 10 kilometrin vapaan hiihtotavan kisa. Miehet kisaavat 15 kilometrin kisassa. Dahlqvist johtaa kokonaiskisaa seitsemän pisteen erolla Karlssoniin. Norjan Therese Johaug on kolmantena. Paras suomalainen on Krista Pärmäkoski, joka on pisteissä kuudentena.