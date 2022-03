Ruotsilta kova päätös jalkapallon MM-kisoista – toteutuu, jos Venäjän valitus hyväksytään

MM-jatkokarsinnat pelataan suurelta osin 24. maaliskuuta. Venäjä on suljettu ulos karsinnoista sekä Ukrainan ja Skotlannin peli on siirretty kesäkuulle. Puolan piti kohdata Venäjä, mutta se etenee suoraan finaalivaiheeseen. Asia voi vielä muuttua, mikäli Venäjän valitus hyväksytään.

Ruotsi kohtaa omassa ottelussaan Tshekin. Päätös valituksesta annetaan perjantaina. Ruotsi pysyy kuitenkin kanssaan, että he eivät pelaa Venäjää vastaan mahdollisessa karsintojen finaaliottelussa.

– Se on niin. Jos olosuhteet ovat samat kuin nyt, niin päätös on tehty. Jos sota on käynnissä, emme pelaa ottelua, päävalmentaja Janne Andersson sanoi Lundh -podcastissa.