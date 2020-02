Ruotsi vaatii Kiinaa vapauttamaan Ruotsin kansalaisen

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde vaatii Kiinaa päästämään vapaaksi vankeuteen tuomitun kirjakauppiaan Gui Minhain. Gui, joka on Ruotsin kansalainen, tuomittiin Kiinassa kymmeneksi vuodeksi vankeuteen valtiosalaisuuksien paljastamisesta.

– Ruotsin kansalaisella on oikeus konsulipalveluihin. Kiina ei ole tarjonnut Ruotsille mahdollisuutta niiden antamiseen, emmekä ole saaneet olla läsnä oikeudenkäynnissä, Linde jatkoi.

Ruotsin ja Kiinan välit ovat olleet Guin kohtelun vuoksi kireät. Ne huononivat entisestään, kun Ruotsissa myönnettiin Guille sananvapauspalkinto marraskuussa. Ruotsia on jopa vaadittu karkottamaan Kiinan suurlähettiläs, mutta Linden mukaan tämä ei olisi hyvä ajatus, koska lähettilästä tarvitaan, jotta tapauksesta saataisiin lisää tietoa.

Käytössä videoidut tunnustukset

Kiina ei tunnusta kaksoiskansalaisuuksia. Kiinan kansalaisuuden saamiseksi on luovuttava aiemmasta kansalaisuudesta.

Guin perheen ja tukijoiden mukaan vangitsemisessa ja tuomioissa on ollut kyse Kiinan toisinajattelijoihin kohdistamasta painostustaktiikasta. Kiina on käyttänyt myös Guin kohdalla esimerkiksi videoituja tunnustuksia, joita saatetaan esittää julkisesti. Guin tukijoiden mukaan tunnustukset on todennäköisesti saatu pakottamalla.