Australialaismiestä syytetään vakoilusta Kiinassa – kiristää maiden välejä entisestään

Kiinalaissyntyinen kirjailija ja poliittinen kommentaattori Yang Hengjun on ollut tammikuusta saakka kiinni otettuna Kiinassa ilman syytettä. Australian ulkoministeri Marise Payne kertoi tiistaina, että Yang on ollut virallisesti pidätettynä 23. elokuuta alkaen.

Yangin lakimies vahvisti Guardianille, että Yangia syytetään "yksittäisestä vakoilutapauksesta". Toistaiseksi ei ole selvää, liittyykö syyte hänen toimiinsa kirjailijana, bloggarina vai demokratia-aktivistina. Hämärän peitossa on myös se, syytetäänkö Yangia vakoilemisesta Australian hyväksi.

– Jos Yang on pidätetty poliittisten näkemystensä vuoksi, hänet pitäisi vapauttaa, ulkoministeri Payne sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Työskenteli aikoinaan Kiinan ulkoministeriössä

Guardian kirjoittaa, että Yang on saanut Australian kansalaisuuden vuonna 2002. Hän on työskennellyt aikoinaan Kiinan ulkoministeriössä. Myöhemmin Yang siirtyi töihin yksityissektorille Hongkongiin, minkä jälkeen hän muutti Yhdysvaltoihin ja seuraavaksi Australiaan.

Yang on suosittu bloggari ja poliittinen kommentaattori, joka on peräänkuuluttanut Kiinaa tekemään demokraattisia uudistuksia jo reilun vuosikymmenen ajan. Hän on kirjoittanut kirjoja Wei Shi -nimellä.