Ruotsi kohisee ydinasekieltosopimuksesta – hallituksen tilaama selvitys julkaistaan tänään

Kysymys on Ruotsille hankala, koska Yhdysvallat ja kaikki muut Nato-maat vastustavat sopimusta. Ruotsi on Naton läheinen kumppani ja tekee myös puolustusyhteistyötä Yhdysvaltain kanssa.

Kampanjalle Nobelin rauhanpalkinto

Kaikkiaan 122 maata hyväksyi ydinaseet kieltävän sopimuksen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) kesällä 2017. Sen on toistaiseksi allekirjoittanut parikymmentä maata. Sopimus astuu voimaan, kun ratifiointeja on kertynyt 50.