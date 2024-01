Ruotsalaisvahvistus siirtyy TPS:ään – "Erittäin hyvä laukaus"

27-vuotias Lindroth on pelannut tähänastisen uransa kotimaassaan Ruotsissa. Pääsarja SHL:ssä hän on pelannut kaudesta 2019–20 eteenpäin, seuroinaan Linköping, Färjestad ja viimeisimmäksi tällä kaudella Frölunda, josta hän suuntaa TPS:ään.

– Hienoa että Max saapuu tänne. Kyseessä on hyvän ikäinen puolustaja, jolla on vahvuudet hyökkäyssuuntaan. Hän on vahva luistelija ja kamppailija ja omaa lisäksi erittäin hyvän laukauksen, TPS:n pelaajakoordinaattori Tomi Kallio sanoo seuran tiedotteessa.