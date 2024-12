Ruotsin Calle Halfvarsson jätti miesten yhdistelmäkisan kesken selkävaivojen takia.

Ruotsalainen löi leikin kesken jo ennen 6,3 kilometrin väliaikapistettä. Halfvarsson kertoo, että selkäkivut häiritsevät hiihdon lisäksi kaikkea tekemistä.

– Mikään ei toimi tällä hetkellä. Selkä on iso ongelma, ja se häiritsee koko ajan. En saa palauduttua, Halfvarsson kertoo tilanteestaan Aftonbaldetille.

Ruotsalainen on ollut alkukaudesta todella vaisu. Paras sijoitus tähän mennessä on 12:s Rukan 10 kilometrin perinteisellä. Sen jälkeen on tullut vain sijoituksia 30 hujakoille.

– En saa nukuttua. Herään aamuisin punaisilla silmillä. Yöt ovat olleet todella vaikeita täällä (Lillehammerissa), Halfvarsson kommentoi.

Halfvarsson ei tiedä lähteekö kisaamaan ensi viikonloppuna Davosiin.

– Pitää tehdä päätös huomisen jälkeen, kun pääsen kotiin. Katsotaan pitääkö selästä ottaa magneettikuvat, jotta saadaan selville, mikä ongelma on.

– En tiedä mikä siinä on, mutta se säteilee jalkoihin, Halfvarsson manaa.

Lillehammerin yhdistelmäkisan voittoon lykki Harald Amundsen. Norja valloitti neljä kärkipaikkaa. Toinen oli Jan Thomas Jenssen, kolmas Martin Nyenget ja neljäs Simen Krüger. Norjan tähtihiihtäjä Johannes Kläbo jäi vasta sijalle kahdeksan.

Suomalaisista paras oli Iivo Niskanen, joka manasi maalissa vapaan suksiaan silminnähden pettyneenä Viaplayn lähetyksessä. Hänen sijoituksensa oli kolmastoista. Arsi Ruuskanen hiihti sijalle 20. Hänkään ei ollut päivän kulkuun tyytyväinen.