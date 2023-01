Ruotsalaismediat: Koraaninpolttaja sai idean ja rahat tempaukseensa ruotsidemokraatteihin liitetyltä toimittajalta, joka sivalsi Ruotsin Nato-hakemuksen hataruutta

Mielenosoituslupahakemuksen maksun on mediatietojen mukaan maksanut toimittaja Chang Frick, joka on Nyheter idag -uutissivuston omistaja ja SD-kanava Riksin juontaja. Hän on myös mukana Ruotsin yleisradion huumoriohjelmassa, joka on vapaasti käännettynä Maahanmuuttajia ruotsalaisille.