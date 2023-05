Ruotsalaislehti kommentoi Käärijän esitystä: "Cha cha cha on farssi"

Loreen on edelleen kultasuosikki, mutta Suomella on mahdollisuus pilata nämä juhlat, Larsson kirjoittaa.

– Jotkut kutsuvat rakastettua suomalaista räppäriksi ja se on nimitys, joka tuntuu Euroviisuissa järkevältä.

– Cha cha cha on farssi. Se on Tik Tok-sukupolven revyy-numero. Näyttää siltä, että joku olisi laittanut Game of Thrones -tähden Tyrion Lannisterin lehtikaalin kanssa kattilaan. Ja juuri tämän vuoksi numerosta tulee melko vastustamaton, Larsson kommentoi Käärijän esitystä.