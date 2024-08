Ruotsalaiskonkari floppasi olympialaisissa – kovaa tekstiä perään: "Helvetin kamalaa"

– Se jäi kiinni kavioihinsa ja pelästyi. Se huolestui ja sitten minä huolestuin. Toivoin totta kai, ettei se satuttaisi itseään. Se on kuitenkin täysin kunnossa, ratsastaja kommentoi Aftonbladetille .

– Tämä on vaikeaa. Hevonen on tuntunut niin hyvältä koko päivän. Harmittaa "Tessan" ja Patrikin puolesta, mutta ei tälle mitään voi.

– Olen kiitollinen, että hän on ollut kanssani kolmissa olympialaisissa. Sen sijaan, että ajattelisin sen olevan surullista, ajattelen, että mikä kunnia se on minulle ollut, Ramel sanoi.

Kouluratsastuksen joukkuekisa on parhaillaan kesken. Käynnissä on toinen kierros. Ruotsi on sijalla 10, eli viimeisenä. Suomi oli avauskierroksen jälkeen sijalla seitsemän.