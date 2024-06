Ronaldinho antoi palaa: "Olen saanut tarpeeksi"

Etelä-Amerikan mestaruusturnaus Copa América, jossa on joukkueita myös muualta Amerikasta, käynnistyy ensi viikolla. Ronaldinho on kuitenkin näreissään maansa maajoukkueen tilasta.

– Tämä on surullinen hetki kaikille, jotka rakastavat brasilialaista jalkapalloa. On vaikea löytää intoa katsoa otteluita. Tämä on ehkäpä yksi huonoimmista joukkueista viime vuosina, sillä ei ole kunnollisia johtajia, enimmäkseen vain keskinkertaisia pelaajia.