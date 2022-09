Robbie Williams Suomeen – esiintyy Tampereella maaliskuussa

Uransa aikana yli 85 miljoonaa albumia myyneen Robbie Williamsin uusi XXV-albumi sisältää Williamsin suurimmat hitit uudelleen sovitettuina ja arvostetun Metropole Orkestin kanssa äänitettyinä. XXV sijoittui heti julkaisun jälkeen Englannin albumilistan ykkössijalle. Kyseessä oli Williamsin neljästoista listaykkönen Britannian albumilistalla. Tällä saavutuksella hän nousi eniten Iso-Britannian albumilistan ykkössijoja saaneeksi sooloartistiksi. Vain The Beatlesillä on hallussaan enemmän Ison-Britannian ykkösalbumeita kuin Robbie Williamsilla. The Beatles on kiivennyt Englannin albumilistan paalupaikalle viisitoista kertaa.