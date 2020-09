Risiiniä reiteen sateenvarjolla: 11.9. on synkkien uutisten päivä, joka jäi viimeiseksi myös Georgi Markoville – kuka roteva mies murhasi kommunistit suututtaneen toimittajan?

"Englantia vieraalla aksentilla"

Samaisessa rakennuksessa on takavuosikymmeninä työskennellyt myös lukuisa joukko suomalaisia toimittajia BBC:n ulkomaanpalvelussa.

Mikään hoito ei tehonnut

Päivämäärä on tuttu niin Chilen vasemmistolaisen presidentin Salvador Allenden kuolemasta sotilasjuntan vallankaappauksessa 1973, kuin al-Qaidan jihadistiterroriristien iskuista Yhdysvalloissa 2001.

"Kuljeksija" oli Bulgarian turvallisuuspalvelun listalla

Itä ja länsi liennyttivät, Zhivkov ei

Scotland Yard: Markov murhattiin

Ei polonium tai novitshok, vaan risiini

– Herra Markov kuoli toksemiaan, jonka aiheutti risiiniä sisältävän metallikuulan asettaminen (kehoon), ja on jotakuinkin mahdotonta, että tämän olisi tehnyt herra Markov itse, totesi lakonisesti puolustusministeriöltä tiedon saanut kuolinsyytutkija Gavin Thurston.

Risiini on erittäin tappavaa, monin verroin vaarallisempaa kuin kobran myrkky. Yksi milligramma per ihmisen painokilo risiiniä nieltynä riittää kuolemaan. Pistos, kuten tökkäys Markovin reiteen, on arviolta tuhat kertaa myrkyllisempää.