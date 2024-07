Riku Nieminen postasi harvinaiset kuvat vaimonsa kanssa: "Kultsi-edition"

– Karhunkierros Photo Dump: Kultsi-edition, Nimeinen on kirjoittanut postauksensa yhteyteen.

View this post on Instagram

– Just niin hienossa paikassa olette, yksi ihastelee.

– Kuvien mukaan sää on suosinut. Hieno reitti ja upea luonto, kolmas kommentoi.

View this post on Instagram

Niminen on julkaissut paljon kuvamateriaalia karhunkierroksen upeista maisemista. Karhunkierros on yksi Suomen suosituimmista luontokohteista ja siellä on monia vaellusreittejä.