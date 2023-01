Rietas näky MM-rallissa! Autokamera taltioi vaarallisen aktin tien poskessa

Monte Carlo -rallin tammikuinen avauspäivä on monille rallifaneille vuoden ylivoimaisesti paras torstai. Talvikausi on ohi, ja intohimo on huipussaan; kuukausien ajan spekuloiduista tallien ja kuljettajien välisistä voimasuhteista on vihdoin ja viimein tarjolla mustaa valkoisella. Joidenkin katsojien intohimo välittyi tällä kertaa ihan kotikatsomoihin asti, kun M-Sportilta auton Monteen vuokrannut Jourdan Serderidis kurvasi torstai-illan pimeydessä toista erikoiskoetta läpi.