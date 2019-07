Republikaanit ovat haastaneet kongressin kuultavana olevaa erikoissyyttäjä Muelleria yksityiskohtien sarjatulella – "He yrittävät saada Muellerista epäpätevän oloista"

Republikaanit haastaneet hyökkäävällä taktiikalla

– He ovat muun muassa luetelleet yksityiskohtia ja lukuja niin nopeasti, että Mueller vaikutti hieman hämmentyneeltä ja joutui pyytämään kysymyksen toistamista. He yrittävät tällä keinoin saada Muellerista epäpätevän oloista.

Karppisen mukaan ilmeisesti harvempi yhdysvaltalainen on itse lukenut läpi satoja sivuja käsittävää, vuosia työstettyä loppuraporttia. Muellerin kuulemista on pidetty demokraattien viimeisenä oljenkortena saada huomiota Venäjä-tutkinnan loppuraportille ennen presidentinvaaleja.

– Kun erikoissyyttäjä on nyt nähtävillä kaikkien olohuoneessa, he toivovat, että se vaikuttaisi siihen, että amerikkalaiset oikeasti kuulisivat, mitä raportissa on. Se ehkä vaikuttaisi presidentinvaaleihin ja presidentin uskottavuuteen. On vielä epäselvää, onko sillä vaikutusta.