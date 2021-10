Republikaanit elävät yhä Trumpin suuren valheen varassa, tutkija sanoo – osavaltioissa laadittu kyseenalaisia lakeja: "Moni varmaan pelkää ruveta vaalitoimitsijaksi"

– Trumpilla oli tämä suuri valhe, eli perusteeton väite, että on oli todellinen voittaja viime vaaleissa. Republikaanipuolue on jatkanut väitteen ylläpitämistä, Annala kiteyttää Uutisaamussa.

Lisäksi puolueen johdolla on laadittu useisiin osavaltioihin lakeja, joiden tarkoitus on Annalan mukaan pitää valta republikaanien käsissä kyseisissä osavaltioissa.

Annala kertoo, että on tehty myös lakimuutoksia, joilla vaalivirkailijaksi lähteminen on tehty vähemmän houkuttelevaksi. Vaalivilppisyytökset voisivat johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

– Moni varmaan pelkää ruveta vaalitoimitsijaksi, jolloin Trumpin kannattajat pääsevät näille paikoille, missä he pääsevät käytännössä junailemaan näitä vaaleja ja järjestämään niitä.

"Trump sai enemmän ääniä kuin aiempien vaalien voittajat"

Annala kertoo, että toimenpiteiden taustalla on se, että republikaaneilla on monessa osavaltiossa horjumaton kannatus, mutta kannatus on laskussa liittovaltiotasolla.