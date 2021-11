Reijo tietää, miksi suomalaiset rakastavat melankolisia joululauluja – "Minusta tuntuu, että mollivoittoisuus on geeneissä"

Hän on siis oikea ihminen vastaamaan ikuisuuskysymykseen, miksi suomalaiset rakastavat melankolisia joululauluja.

– Minusta tuntuu, että mollivoittoisuus on suomalaisissa geeneissä, Pajamo sanoo.

Sävelmä ratkaisee

Pajamon mukaan ratkaiseva kysymys ei silti ole, onko joululaulu mollissa vai duurissa. Tärkeää on, että sävelmä on hyvä.

Ja monessa suomalaisessa, surullisessa joululauluissa näin on.

– Jos meillä on kuva, että vanhoissa lauluissa on tämä mollivoittoisuus, niin viime vuosien kestosuosikki Sydämeeni joulun teen on myöskin mollisävellajissa, Pajamo muistuttaa.