Reetta Hurske juoksi Suomen ennätyksen!

Hurskeen aika on myös kisaennätys. Hursketta kovempaa tällä kaudella on juossut vain Puolan Pia Skrzyszowska, jonka maailman kärkiaika on sadasosan parempi. Suomalaisen aika oli aluksi 7,77, mikä olisi ollut maailman ykkösaika, mutta se korjaantui kahdella sadasosalla.