Rauman telakalle historiallisen suuri tilaus: Tallink varmisti ostavansa 250 miljoonan euron aluksen

Uusi alus on suurin Rauman telakalta tähän mennessä tilatuista aluksista, telakka kertoo tiedotteessaan. Tulevaan Tallink Shuttle -alukseen mahtuu noin 2 800 matkustajaa, ja sen työllisyysvaikutus telakalle on arviolta yli 1 500 henkilötyövuotta. Alus on määrä toimittaa tilaajalle vuoden 2022 alussa.