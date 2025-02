Rasmus Ristolaisesta lupaava näky

Leijonat jännittää nyt sitä, toipuuko Rasmus Ristolainen pelikuntoon tulevan NHL-huipputurnauksen alla.

Philadelphia Flyersin puolustaja Ristolainen, 30, on ollut sivussa joukkueensa kahdesta edellisestä ottelusta.

Nyt Ristolaisesta kuuluu lupaavia tietoja. Ristolainen asteli perjantaina jäälle, kun Flyersin harjoitukset lähtivät liikkeelle.

Ristolainen on esiintynyt mainiosti tällä kaudella Flyersin takalinjoilla. Hän on nakuttanut 54 ottelussa tehot 2+13=15. Kaiken keskellä Ristolainen on ollut myös kovien siirtohuhujen kohteena.

Ristolaisen olisi tarkoitus palata Leijonien riveihin ensi viikolla alkavassa NHL:n 4 Nations Face-off -turnauksessa. Ristolainen on pelannut edellisen kerran maajoukkueessa syksyn 2016 World Cupissa.