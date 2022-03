Ranskan Macron: Tilannetta Venäjän kanssa ei tule kärjistää verbaalisesti

Macron totesi ranskalaiskanava France 3:n haastattelussa, että Ukrainaan on saatava aikaan tulitauko ja Venäjän joukkojen vetäytyminen maasta kokonaan.

Puhe on herättänyt keskustelua.

Macron jatkanut yhteydenpitoa

Toisin kuin Biden, Macron on jatkanut yhteydenpitoa lännen eristämän Putinin kanssa. Macron on saanut asiasta kritiikkiä, mutta Macronin mukaan diplomaattisten kanavien aukipitäminen on välttämätöntä sodan vahinkojen rajaamiseksi.