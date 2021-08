Ranskalaisviranomaiset pelastivat yli 100 Englannin kanaalin yli yrittänyttä siirtolaista

Englantiin kanaalin yli pyrkivien siirtolaisten määrä on ollut kasvussa vuoden 2018 lopulta asti huolimatta viranomaisten varoituksista. Englannin kanaali on yksi maailman vilkkaimmista meriväylistä, minkä lisäksi virtaukset alueella ovat voimakkaita ja veden lämpötila on alhainen.