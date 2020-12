Ranskalainen satamakaupunki aikoo testata kaikki asukkaansa koronan varalta – maassa aiotaan löyhentää tiukkoja koronarajoituksia

Testi on ilmainen.

Ainakin neljä muuta Ranskan kaupunkia on niin ikään ilmoittanut testaavansa kaikki asukkaansa joulu- ja tammikuussa. Ranskan erittäin tiukkoja koronarajoituksia on määrä löyhentää tiistaina.

Tiistaista lähtien on jälleen sallittua poistua kotoa muuten kuin välttämättömästä syytä tai lyhyttä ulkoilua varten. Tiukkojen rajoitusten ansiosta koronatartuntojen määrät Ranskassa ovat pudonneet noin 12 000:een päivässä, kun tartuntoja ennen rajoituksia oli noin 50 000 päivässä.

Curevacin rokote kolmannen vaiheen testeihin

Saksalainen biotekniikkayritys Curevac ilmoitti maanantaina, että sen kehittämä koronavirusrokote on edennyt viimeisen kolmannen vaiheen kliinisiin testeihin. Yhtiön mukaan rokotetta testataan 35 000 vapaaehtoisella Euroopassa ja Etelä-Amerikassa.

Testien tulokset on määrä julkistaa lähiaikoina.EU on jo varannut 225 miljoonaa annosta Curevacin rokotetta, jotka se ostaa, jos rokote aikanaan hyväksytään. Lisäksi EU:lla on optio 180 miljoonaan lisärokoteannokseen.