Ranska pyytää Euroopan unionia turvaamaan pohjoisrajat laittomilta rajanylityksiltä: "Tarvitsemme ilmavalvontaa"

– Olen itse ottanut yhteyttä Frontexiin, joka on etupäässä pitänyt huolta eteläisestä Euroopasta, ja pyytänyt heitä huolehtimaan myös pohjoisesta Euroopasta, erityisesti Nord-Pas-de-Calais'n rannikosta, hän kertoi lauantaina.

Darmanin puhui toimittajille Ranskassa Calais'n satamakaupungissa. Useiden siirtolaisten kerrotaan pyrkivän kanaalin ylitse juuri Calais'n kaupungista käsin. Nord-Pas-de-Calais on osa Ranskan pohjoisosassa lähellä Belgian rajaa sijaitsevaa Hauts-de-Francen aluetta.

– Kuusikymmentä prosenttia tänne tulevista siirtolaisista tulee Belgian kautta. Joten spektrimme täytyy olla erittäin laaja. Me tarvitsemme eurooppalaista ilmavalvontaa, Darmanin peräänkuulutti.

Ranska aikoo lisätä valvontaa rannikolla

Maat ovat kuitenkin tehneet tuoreeltaan sopimuksen, ja Britannia on esimerkiksi luvannut tämän ja ensi vuoden aikana liki 63 miljoonaa euroa auttaakseen Ranskaa patoamaan kanaalin ylitse laittomasti pyrkivien siirtolaisten virtaa.

Darmanin kertoi sopimuksen olevan tervetullut. Ranska on luvannut lisätä turvallisuusjoukkoja rannikkoalueillaan. Pas-de-Calais'ssa on sisäministerin mukaan jo 5 000 poliisia ja santarmia, joista iso osa on ollut tekemisissä myös siirtolaisuuden kanssa.