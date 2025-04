"Raipea pelaava" SaiPa on askeleen lähempänä kiekkosensaatiota – asiantuntija korostaa yhtä asiaa: "Se on heidän salaisuutensa"

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näkee, että SaiPa pelaa täydellisesti päävalmentajansa Raimo Helmisen näköistä jääkiekkoa.

SaiPa nappasi maanantaina jo toisen vierasvoittonsa SM-liigan välieräsarjassa, kun se kaatoi maanantaina Lukon toisessa jatkoerässä maalein 2–1.

Ottelussa riitti kosolti draamaa, sillä Lukolta hylättiin kaksi maalia, joista toinen syntyi vain 61 sekuntia ennen Otto Kivenmäen voittomaalia. MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven mukaan tuomiot menivät oikein.

– Molemmat maalit oli ihan selkeitä hylkyjä. Ensimmäisessä oli maila kainalossa ja Kari Piiroinen menetti tasapainon. Ja toisessa maila oli ikään kuin korkkiruuvi. Piiroinen menetti totaalisesti tasapainon. Mielestäni ne olivat selvät hylyt, Kivi toteaa.

SaiPa siirtyi voittonsa myötä ottelusarjassa jo 2–1-voittoon. SaiPalla on keskiviikkona kotiyleisönsä edessä mahdollisuus sysätä runkosarjavoittaja Lukko jo kuilun partaalle.

Kivi korostaa, että Lukko pelaa tappioasemastaan huolimatta yhä hyvää jääkiekkoa, mutta toistaiseksi se ei ole tuonut joukkueelle kuin vasta yhden välierävoiton.

– Lukkokin pelaa hyvin. Kyllä Lukon kiekollinen monipuolisuus on erinomaista. Lukolla peli perustuu näistä neljästä välieräjoukkueesta eniten kiekonhallintaan. SaiPalla vähiten, mutta se on heidän tyylinsä. Heillä on muita apuja.

Kiven mukaan SaiPan vahvat otteet ovat puhtaasti peruja päävalmentaja Raimo Helmisen ajattelutavasta.

– SaiPa pelaa Raipea. Saa pelata, kunhan toimii. Se on heidän salaisuutensa. SaiPan peli perustuu siihen, että pelaajat eivät epäröi. Näkee, että Helminen on antanut luvan, että saa munailla, kunhan vain toimii. Se luo sellaisen itseluottamuksen, että pelaajat pelaavat koko ajan ihan äärirajoilla. SaiPan virheet on tosi vähissä, Kivi sanoo.

SaiPa ja Lukko kohtaavat neljännen kerran keskiviikkona Lappeenrannassa. Ottelu on katsottavissa tuttuun tapaan MTV Katsomosta.