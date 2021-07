Raimo Henriksson rakentaa pääskyhotelleja uhanalaisten lintujen avuksi – kaikki Suomessa pesivät pääskylajit ovat vähentyneet radikaalisti

– Olin sitä suunnitellut vaikka kuinka kauan, parikymmentä vuotta, että jotain sellaista pitäisi tehdä. Sitten on tämä netin maailma: yhtäkkiä huomasin, että Keski-Euroopassa pääskyhotelleja on pilvin pimein. Niitä ovat saksalaiset ja hollantilaiset tehneet. Katselin kuvia niistä ja tämä on sitten minun versioni, kertoo Henriksson.

Hyönteisravinnon vähentyminen yksi syy ahdinkoon

Hotellissa on 57 huonetta ja tänä kesänä asiakkaita on ollut 18. Hotelli tulee tarpeeseen. Räystäspääskyjen määrä on vähentynyt tällä vuosituhannella Suomessa 75 prosenttia ja se luokitellaan erittäin uhanalaiseksi. Terva- ja törmäpääskyillä ei mene yhtään paremmin ja haarapääskykin on vaarantunut.