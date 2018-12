Rahoitusyhtiöiden autot pääsevät Venäjälle edelleen vakuudetta

Ajoneuvojen omistajien ja haltijoiden on nyt pystyttävä osoittamaan Venäjälle menon yhteydessä, että ajokki kuuluu pankki-, luotto- tai leasingtoimintaa harjoittavalle yhtiölle. Samoin on kyettävä osoittamaan, että ajokin haltijalla on oikeus käyttää ja pitää hallussaan kyseistä autoa.