Raakaöljyn hinta rajussa nousussa – bensan kuluttajahinta kohonnut silti vain pari senttiä

Bensiinipumpulla 95E10-laadun keskihinta on hivuttautunut hintavertailusivustojen mukaan 1,27 euroon litralta, kun kuluvan kuukauden alkupuolella hinta oli keskimäärin 1,24–1,25 euroa litralta. Dieselin keskihinta ei ole noussut lainkaan, vaan se on pysytellyt keskimäärin 1,13–1,14 eurossa.

Raakaöljyn Brent-laadun tynnyrihinta on sen sijaan kiivennyt 35 dollarin tasolle huhtikuun lopun alle 20 dollarista.

Ojan mukaan tuotantoa on leikattu vähintään 20 prosenttia lähtötilanteesta. Saudi-Arabia ja Venäjä aloittivat talvella hintasodan, joka pudotti raakaöljyn hintaa nopeasti. Sittemmin öljyntuottajat pääsivät sopuun leikkauksista.

Oja kertoo, että öljyntuottajamaiden järjestön Opecin jäsenmaat ja Venäjä ovat supistaneet tuotantoaan eniten. Pohjois-Amerikassa kallis liuskeöljyn tuotanto on pudonnut kelkasta tuotantotaloudellisten syiden vuoksi.

Öljyä on varastoitu jopa laivoihin

Oja kertoo, että viivettä raakaöljyn hintojen ja kuluttajahintojen nousun välillä on vaikea arvioida, sillä viiveeseen vaikuttavat monet seikat.

Raakaöljyn kysyntää on tukenut hänen mukaansa ostot varastoihin, sillä varastointi on ollut markkinarakenteen vuoksi kannattavaa. Öljyä on varastoitu kelluttamalla sitä jopa laivoissa. Vähitellen kapasiteetti tulee käytettyä, jolloin öljyn hinta lähtee taas hakemaan uutta tasapainoa.