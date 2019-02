Raahessa tutkinnassa olleet lapsen törkeä hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus osoittautuivat perättömiksi – ulkomaalainen mies vapautettu

Rikosilmoituksen mukaan rikokset olivat tapahtuneet syyskuun lopussa. Tapauksen tiimoilta vangittuna ollut vuonna 1999 syntynyt ulkomaalaistaustainen mies on vapautettu. Poliisi tutkii väärää ilmiantoa.

Poliisi on tutkinut myös aivan loppuvuodesta tapahtunutta toista epäiltyä raiskausta, jonka esitutkinta on valmistunut ja tapaus siirtyy syyteharkintaan. Raiskauksesta epäilty on syntynyt vuonna 1990.