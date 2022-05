Pylkkänen: Kunta-alan työriidan sovintoehdotus annetaan ensi tiistaina, viikon lakko päättymässä maanantain jälkeen

Tiistaina alkanut kunta-alan lakko on sulkenut muun muassa kouluja ja päiväkoteja eri puolilla Suomea. Kaikkiaan lakossa on mukana noin 80 000 kunta-alan työntekijää kymmenessä kaupungissa. Lakon on määrä kestää kaikkiaan viikon, eli se on päättymässä maanantain jälkeen.