Putkirikko aiheutti tulvan Helsingin keskustassa – tältä se näyttää

Putkirikko aiheutti tulvan Helsingin keskustassa Lasipalatsin vieressä.

Putkirikko sattui Helsingin keskustassa Paasikiven aukiolla Mannerheimintien ja Postikadun risteyksessä iltapäivällä. Päivystävä palomestari Janne Taskisen mukaan pelastuslaitos sai tehtävän kello 14.44 ja siitä lähtien vettä on pulpunnut kadulle kymmeniä tai jopa satoja kuutioita.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on paikalla tutkimassa mistä putkirikko johtuu.

Vettä ei Taskisen mukaan ole joutunut kiinteistöihin.

Etenkin jalankulkijoiden liikkumiseen putken tulviminen on vaikuttanut ja pelastuslaitos on ohjannut jalankulkijoita kiertoreitille. Poliisi on paikalla turvaamassa liikennettä.

