Putin sanoo, ettei aio lähettää varusmiehiä tai reserviläisiä Ukrainaan

–Tavoitteitamme toteuttavat vain ammattisotilaat. Olen varma, että he varmistavat turvallisuuden ja rauhan venäläisille tehokkaalla tavalla.

Korkea-arvoinen Yhdysvaltain puolustushallinnon virkamies kertoi maanantaina, että Venäjä on nyt siirtänyt Ukrainaan lähes kaiken siitä sotavoimasta, jonka se oli kerännyt maan rajojen läheisyyteen ennen toissaviikkoista hyökkäystään. Viime päivinä on spekuloitu, että Putinin täytyy pian määrätä lisää sotilaita Ukrainaan, koska Venäjän asevoimien eteneminen on ollut hitaampaa kuin Kreml oletti.