Puolustusministeriö selvitti mahdollisuutta tukea Ukrainaa aseilla Suomen hallituksen vaihtumisen aikana

Ministeriö on pyytänyt asiaan näkemystä Oikeuskanslerinvirastolta. Oikeuskansleri on ylin laillisuusvalvoja, joka valvoo valtioneuvoston ja presidentin toiminnan lainmukaisuutta.

– Tässä on siinä mielessä kiireellinen asia, että Ukraina on varsin riippuvainen EU:n ja muiden länsimaiden toimittamasta avusta. Kyseessä on siinä mielessä jo tehdyn eurooppalaisen poliittisen sitoumuksen jatkamisesta, oikeuskansleri Tuomas Pöysti tarkentaa STT:lle.