Puolueen perustaminen ei enää vaadi paperisten kannattajakorttien täyttämistä

Palvelussa voi kerätä kannatusilmoituksia vahvan sähköisen tunnistautumisen avulla. Tähän asti puoluerekisteriin haluavan yhdistyksen on pitänyt kerätä kannattajakortit paperilla. Jatkossakin tämä mahdollisuus säilyy sähköisen palvelun rinnalla.

Muutoksen tarkoituksena on muun muassa parantaa puolueen perustamisen luotettavuutta. Koronapandemian aikana kannattajakorttien kerääminen on myös vaikeutunut, jolloin uuden puolueen perustaminen on hankaloitunut.