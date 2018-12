Puolan ilmastokokouksessa odotetaan ensimmäistä luonnosta Pariisin sopimuksen sääntökirjaksi – "Suomi loistaa täällä osaamisella"

Suomen ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (Kesk.) on johtanut ilmastonmuutokseen sopeutumista käsitteleviä neuvotteluja yhdessä Gambian ympäristö-, ilmasto- ja luonnonvaraministerin Lamin Dibban kanssa.

– Sopeutumisneuvottelut ovat edenneet hyvin. Rahoitusneuvottelutkin ovat aika hyvässä jamassa, vaikka joitakin yksityiskohtia on vielä auki. Artikla 6, jossa käsitellään hiilimarkkinaa ja yritysten osallistumista, voi olla kesken, mutta nyt odotetaan kokonaisuutta, jonka puheenjohtajamaa Puola kokoaa ensimmäiseksi sääntökirjaluonnokseksi, kertoo Suomen valtuuskunnan jäsen ja Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen Katowicen kokouspaikalta.

Päästövähennysten seuranta ja raportointi kiistelyn kohteena

Ilmastokokouksen pitäisi päättyä huomenna perjantaina ja neuvotteluiden arvioidaan jatkuvan kiivaina loppuun asti. Monet arvioivat, että neuvottelut venyvät vielä lauantain puolelle. Erityisen ongelmallista on saada aikaan sopu siitä, miten maiden päästövähennyksiä seurataan, mitataan ja raportoidaan.

– Raportointi, läpinäkyvyys ja seuranta on monille maille hankalaa. Tuossa arvioitiin, että ehkä 60 maata maailmassa on semmoisia, joilla tilastotoimi ja inventaariosysteemi on siinä kunnossa, että ne pystyvät helposti vuosittain raportoimaan päästönsä, arvioi Ollikainen.