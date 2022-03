PSG:n miljoonamieheltä sydämellinen teko – osti kotiinsa 30 sänkyä Ukrainan pakolaisille

Navas on ostanut hulppeaan huvilaansa espanjalaisen Sport-lehden mukaan 30 sänkyä, jotka on tarkoitettu ukrainasta paenneille ihmisille.

Yli kymmenen miljoona ukrainalaista on lähtenyt pakoon kotimaastaan Venäjän hyökkäyksen alta. PSG:n maalivahti on ollut kantamassa kortensa kekoon. Navasin vaimo Andrea Salas on kannustanut ihmisiä sosiaalisessa mediassa auttamaan Ukrainan pakolaisia. Salas myös tekee ruokaa ukrainalaisille ja vaatettaa heitä.

Mallina tunnetuksi tullut Salas kirjoitti pitkän litanian yli 300 000 seuraajalleen Instagramissa.

– Voimme auttaa näitä lapsia, joista osa on äitinsä kanssa, osa ei. Nuoria ihmisiä yksin, ja heillä on vain vaatteet, jotka olivat ainoa asia, jonka he pystyivät ottamaan mukaansa. Voimme antaa mitä tahansa pilaantumatonta ruokaa, vaatteita, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita, Salas sanoo.

Navas on pelannut urallaan PSG:n lisäksi Real Madridissa. Viimeisten kausien aikana Costa Rican torjuja on noussut maailman arvostetuimpien maalivahtien joukkoon. Palkkapussi on myös sen näköinen. Navas tienaa pelkästään tästä kaudesta noin seitsemän miljoonaa euroa.