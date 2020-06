Prinssi William paljasti tekevänsä vapaaehtoistyötä tekstiviestipalvelussa

Hovi on julkaissut myös videon, jolla prinssi ja tämän puoliso, herttuatar Catherine, keskustelevat kahdessa järjestössä vapaaehtoistyötä tekevien ihmisten kanssa ja kiittävät heitä työstä. Teemaviikko on ollut muutenkin näkyvästi esillä kuninkaallisten monissa kanavissa, ja myös prinssi Williamin isoäiti kuningatar Elisabet II on välittänyt kiitoksensa vapaaehtoistyötä tekeville.