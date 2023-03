Prinsessa Madeleine muuttaa perheineen takaisin Ruotsiin Yhdysvalloista

Ruotsin prinsessa Madeleine ja hänen puolisonsa Chris O'Neill ovat muuttamassa lastensa kanssa takaisin Madeleinen kotimaahan, uutisoi Aftonbladet . Pari ja heidän kolme lastaa, prinsessa Leonore, 9, prinssi Nicolas, 7, ja prinsessa Adrienne, 4, ovat asuneet jo useamman vuoden ajan Yhdysvaltojen Floridassa, mutta nyt perhe on laittanut kotinsa myyntiin. Aftonbladetin mukaan perhe aikoo muuttaa Tukholmaan asuntoon, joka on jo heidän omistuksessaan.

– Tämä on päätös, jonka prinsessa Madeleine ja Chris O'Neill ovat tehneet. He haluavat, että heidän lapsensa saavat ruotsalaisen kasvatuksen, Thorgren kommentoi.

Perheen Floridassa sijaitseva talo on tällä hetkellä myynnissä 7,65 miljoonalla dollarilla, eli noin 7,2 miljoonalla eurolla. Talossa on 657 neliömetriä ja pariskunta on käyttänyt pennosia myös sen remontointiin. Talossa on seitsemän makuuhuonetta sekä kahdeksan kylpyhuonetta. Aftonbladetin mukaan Madeleine ja Chris O'Neill ostivat talon vuonna 2019 noin 3 miljoonalla dollarilla, eli he ovat tekemässä reilusti voittoa, mikäli saavat sen nyt myytyä asettamaansa hintaan.