Prigozhin: Wagner on ottanut haltuunsa Venäjän eteläisen sotilaspiirin päämajan – "Jos Shoigu ei saavu, lähdemme Moskovaan"

Prigozhin väittää hänen olevansa sotilaiden kanssa Venäjän eteläisen sotilaspiirin päämajassa Donin Rostovissa. Wagnerin Telegram-kanavalla on julkaistu video, jossa Prigozhinin väitetään olevan päämajalla. Tietoja tai videon aitoutta ei ole vahvistettu.

– Elleivät he saavu, me suljemme Rostovin kaupungin ja lähdemme Moskovaan, Prigozhin sanoi.

Wagnerin aseistetulla hyökkäyksellä Rostovissa olisi "merkittävä vaikutus" Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War ennen Prigozhinin väitteitä.