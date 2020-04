Presidentti Trump väitti, että hänellä on täysi valta ja esitti propagandaksi syytetyn koronavideon – kuvernöörit kummissaan: ”Meillä ei ole kuningasta”

Lehdistötilaisuudessa hallintonsa toimia esitellyt Trump hermostui silminnähden toimittajille, jotka kyseenalaistivat hallinnon kriisitoimien riittävyyden.

– Kaikki mitä teimme, oli oikein, Trump sanoi ja harmitteli lehdistön kritiikkiä hallintonsa toimista.

Kiistaa vallanjaosta

Maassa on kiistelty viime päivinä siitä, kenellä on oikeus purkaa koronaviruksen vuoksi asetettuja rajoitustoimenpiteitä eri osavaltioissa.

Osa osavaltioiden kuvernööreistä haluaisi pitää ulkonaliikkumisrajoituksia voimassa pidempään, kun taas presidentti on puhunut maan uudelleenavaamisesta jo piakkoin.

Kun CNN:n toimittaja yritti kysyä, millä oikeudella presidentti voi päättää osavaltioiden asioista, Trump antoi hämmentävän lausunnon.

– Kun olet Yhdysvaltain presidentti, sinulla on täysi valta, presidentti sanoi.

Hän lupasi myöhemmin tilaisuudessa toimittaa todisteet väitteensä tueksi, vaikka asiantuntijoiden mukaan se ei pidä perustuslain mukaan paikkaansa.

"Perustuslain keskeisimpiä asioita"

Lausunnot herättivät ihmetystä maan vallanjaosta myös osavaltioiden johdossa.

– Meillä ei ole kuningasta. Meillä on vaaleilla valittu presidentti, totesi New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo.

Cuomon mukaan perustuslain tulkitseminen on selkeää. Jos tiettyyn asiaan liittyvää valtaoikeutta ei ole kirjattu kuuluvan liittovaltiolle, se tulkitaan olevan osavaltion vastuulla.

– Rajat liittovaltion ja osavaltioiden välisessä vallanjaossa ovat perustuslain keskeisimpiä asioita – yksi vallan isoista tasapainottajista, Cuomo jatkoi CNN:n haastattelussa.

Hämmentävä "valistusvideo"

Vallanjako ja politisointi kriisitilanteessa muodostuivat muutenkin lehdistötilaisuuden teemoiksi. Tilaisuus alkoi Trumpin esittelemällä ”valistusvideolla”. Videon tekijöiksi hän ilmoitti oman väkensä.

Video on vähintäänkin hämmentävä. Aluksi videolla esitellään otteita paikallisen median synkästä koronavirusraportoinnista. Sen jälkeen alkaa toiveikas taustamusiikki, ja videolla siirrytään katselemaan aikajanaa presidentin toimista virusta vastaan. Loppuun on leikattu pätkiä osavaltioiden kuvernöörien puheista, joissa he kiittelevät vuolaasti presidenttiä avusta.

Katsoja saa herkästi videon perusteella käsityksen, että Yhdysvaltojen hallinto ja erityisesti presidentti Trump toiminut kriisin käsittelyssä loistavasti mittarista riippumatta. Se puolestaan ei pidä täysin paikkaansa, sillä hallinto on kohdannut voimakasta kritiikkiä kriisin hoitamisesta kuluneiden viikkojen aikana. Tässä vaiheessa on myös mahdoton täysin kattavasti arvioida, miten mikäkin toimi on vaikuttanut.

Suurimpia kritiikin kohteita ovat olleet testaamisen vähäinen määrä, rajoitustoimien riittämättömyys ja ajankohta, sekä suojatarvikkeiden ja testien toimitusvaikeudet osavaltioille.