Presidentti Niinistö summaa Kiinan vierailua: Onnistui odotusten mukaisesti, kansalaisten valvonnasta ei puhuttu – "Sekin on ihmisystävällistä politiikkaa, että ihmisiä kurjuudesta nostetaan"

Valtiovierailullaan Niinistö pääsi keskustelemaan Kiinan kommunistisen puolueen pääsihteerin, presidentti Xi Jinpingin kanssa. Niinistö on viime vuosina tavannut useamman kerran Venäjän presidentin Vladimir Putinin sekä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin.

Onnistui odotusten mukaisesti

– Se on enemmän ihminen ihmiselle kuin suurvalta pienvallalle. Siinä tietysti pystyy sekä kuulemaan että päättelemään aika paljon sitä, mitä todella kukin ajattelee, Niinistö pohdiskeli.

– Annan suuren arvon sille, että vähän tulin taas lisää tietämään ja sai sitä tietoa, joka Suomen kannalta on toivon mukaan hyödyllistä, kun me mietimme, miten me askeleemme asetamme.