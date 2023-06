Presidentti Niinistö nimesi Petteri Orpon virallisesti pääministeriehdokkaaksi

Presidentti Sauli Niinistö on antanut eduskunnalle kirjallisen ilmoituksen pääministeriehdokkaasta. Niinistön nimeämä ehdokas on kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. He tapasivat Mäntyniemessä maanantaina.



Perustuslain määräämän pääministeriehdokkaan nimeäminen on osa virallista protokollaa, jolla seuraava hallitus aloittaa toimintansa. Eduskunta äänestää pääministeristä Niinistön ehdotuksen pohjalta tiistaina.



Orpo valitaan pääministeriksi, jos hän saa yli puolet äänistä. Tämä on odotettavissa, koska Orpon voimin Suomeen on muodostettu enemmistöhallitusta viimeisen kahden ja puolen kuukauden ajan. Hallitusneuvottelut päättyivät onnistuneesti viime viikolla.



Myöhemmin tiistaina Niinistö myöntää eron vanhalle hallitukselle ja nimittää uuden.