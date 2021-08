Presidentti Niinistö HS:lle: "Puolustusvoimien suojajoukko ja koko evakuointijoukkue ansaitsevat kiitoksen"

– Valitettavaa, että osaa evakuoitavista estettiin pääsemästä kontaktiin avustajien kanssa. Heidän osaltaan on harkittava muita mahdollisuuksia, Niinistö sanoo lausunnossaan Helsingin Sanomille.

Suomi on evakuoinut Afganistanista yhteensä noin 340 henkilöä. Joitakin kymmeniä suomalaisia on edelleen Kabulissa, mutta he eivät ole päässeet Kabulin lentokentälle heikon turvallisuustilanteen takia.