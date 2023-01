Posti toi himoitun kirjeen erikoisen yhteensattuman vuoksi – Scott huomautti rehdisti erehdyksestä, ja sitten tapahtui jotain odottamatonta

Harrastuksena golfia pelaava Stallings oli saanut vahingossa samannimisen ammattilaispelaajan kirjeen. Ammattilaisena pelaava Stalling kertoi Twitterissä, kuinka on oli odottanut päivittäin kirjeen tuloa ja pahimmillaan tarkastanut postilaatikkoa viisi kertaa päivässä. Tämän jälkeen Stallingin Instagram-tilille ilmestyi kuitenkin helpottava viesti.

– Hei Scott, minun nimeni on myös Scott Stallings ja tulen myös Georgiasta. Sen lisäksi vaimoni nimi on Jennifer kuten sinullakin. Sain Fedex-paketin, jossa oli kutsu 6.-9. huhtikuuta 2023 pelattavaan Mastersiin. Olen kuitenkin vakuuttunut, että kutsu ei ole tarkoitettu minulle. Pelaan golfia, mutta en lähelläkään sinun tasollasi, harrastajana pelaava Stallings kirjoitti.

– Se on todella hieno paketti, jossa on mukana kaikki tavarat, mitä paikallaoloon tarvitaan. Uskon, että tässä on käynyt pieni väärinkäsitys nimiemme ja vaimojemme kohdalla, Stallings jatkoi.