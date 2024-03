Pörssisähkön hinta putoaa yöllä aavistuksen miinukselle

Aamuviideltä hinta nousee nollaan, ja aamukuuden aikaan arvonlisäverollinen hinta on kohonnut jo 1,66 senttiin. Pörssisähkö on kuitenkin edullista koko päivän, sillä kalleimmankin tunnin aikana eli kello 19–20 hinta on vain 7,04 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähkön keskihinta on huomenna 3,93 senttiä kilowattitunnilta.