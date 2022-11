Pörssisähkö on tänään halpaa – aamuyöllä hinta laskee jopa miinukselle

Hieman kalliimpaa sähkö on tänään ainoastaan kello 16–20, eli tyypillisen kulutushuipun aikaan. Kaikkein kalleinta sähkö on klo 17–18, jolloin se maksaa 1,28 senttiä kilowattitunnilta. Tämäkin on kuitenkin hyvin alhainen hinta, sillä esimerkiksi eilen vastaavaan aikaan sähkö maksoi 31,79 senttiä kilowattitunnilta.