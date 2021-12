Pornotähti lupasi pelaajalle 16 tunnin seksisession, jos tämä iskee viisi maalia – näin kävi

Joukkuekaveri rehvasteli Pamela Andersonilla

Kokorin pelaa nykyään Italian Serie A:ssa Fiorentinan riveissä. Hän on tahkonnut Venäjän maajoukkueessa 48 ottelua ja tehnyt 12 maajoukkuemaalia vuosina 2011–17.

Miehen uran vaiheille on mahtunut muitakin tarinoita. Kokorin pelasi viime vuonna lainalla Sotshissa ja sai kuulla sanojensa mukaan "paljon mielenkiintoisia juttuja" Pamela Andersonista, jonka kanssa joukkuekaveri Adil Rami piti tuolloin yhtä.

Anderson on maailmankuulu näyttelijä, mutta varsin suosittu on myös pornotähti Alina Eremenko, joka esiintyy nimellä Alina Henessy. Hänellä on Twitterissä 216 000 seuraajaa.