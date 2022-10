Zlatan Ibrahimovicin kritiikki supertähdelle asettui uuteen valoon – poseerasi nyt seksiskandaaleissakin ryvettyneen kohupoliitikon kanssa

Konservatiivisen Forza Italia -puolueen perustanut 86-vuotias Berlusconi on tukenut Giorgia Melonia ja tämän oikeistonationalistista Italian veljet -puoluetta Italian syksyn vaalien yhteydessä. Meloni on muun muassa arvostellut avoimesti aborttia ja LGBTQ -liikettä. Nyt Berlusconi ja hänen puolueensa ovat yhdessä Melonin puolueen kanssa koalitiossa, joka muodostaa Italian uuden hallituksen.

Politiikan lisäksi Berlusconi on merkittävä mediamoguli ja omisti AC Milanin vuodesta 1986 vuoteen 2017. Nykyään Milanissa pelaava Ibrahimovic pelasi myös seurassa Berlusconin valtakauden aikana 2010-2012. Berlusconin uraa ovat sävyttäneet lukuisat lahjus- ja seksiskandaalit.

Ibrahimovic jakoi myös Instagram-tarinan, jossa sanottiin, että jatkoa on luvassa. Ruotsalainen oli puolitoista vuotta sitten kritisoinut koripallotähti LeBron Jamesia tämän poliittisista kannanotoista.

– Hän on mahtava lajissaan. Mutta en pidä siitä, kun ihmiset joilla on jonkinlainen status, ottavat samaan aikaan kantaa poliittisiin asioihin. Tarkoitan, että tee sitä, missä olet hyvä. Pelaan jalkapalloa, koska sitä osaan parhaiten. En ole mukana politiikassa, Ibrahimovic sanoi tuolloin Discovery +:lle.

– Se on hauskaa, kun hän on se, joka sanoo noin. Hän oli varmaan samanlainen vuonna 2018, jolloin hän puhui täysin samoista asioista. Hänen sukunimensä ei ole samanlainen kuin muilla, joten hän tunsi, että rasismia on kentällä. Olen väärä kaveri, jonka perään lähteä, koska olen tehnyt kotiläksyni. En aio koskaan lopettaa puhumista asioista, jotka ovat pielessä, James vastasi CBS:n mukaan.