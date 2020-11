Pormestarikeskusteluun uusia kierroksia Helsingissä – Iltalehden mukaan Stubbia houkuteltu ehdokkaaksi

'lexander Stubbille on välitetty kokoomuspiireistä pyyntöjä asettua ehdolle Helsingin pormestariksi. Stubb ei ole kantaansa kertonut, vaan hänen odotetaan tekevän sen myöhemmin.

Aikaisemmin tänään konkaripoliitikko Paavo Väyrynen kertoi olevansa valmis harkitsemaan pormestariehdokkuutta. Väyrynen on jo aiemmin ilmoittanut harkitsevansa ehdokkuutta Helsingin kuntavaaleissa.

Tällä hetkellä Helsingin suurin puolue on kokoomus, jolla on 24 paikkaa. Toiseksi suurin puolue on vihreät 21 paikalla.